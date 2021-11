Vetado de Televisa y en silla de ruedas: Tras cirugía y quedar sin dinero, actor da dolorosa noticia

Ciudad de México.- Tras sufrir una aparatosa caída que provocó ser hospitalizado de emergencia y entrar a cirugía, el querido actor y comediante Luis de Alba habló en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante para compartir su estado de salud luego de quedarse sin caminar.

El actor, conocido como 'El Pirruris', tiene una carrera de más de 46 años en Televisa al estar en programas como La Carabina de Ambrosio, La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba, sin embargo, fue vetado durante años por irse a Estrella TV.

El comediante incluso ha estado en TV Azteca. Sin embargo, la caída que sufrió a finales de septiembre lo dejó en silla de ruedas y utilizando una andadera para poder moverse, además de que le generó una enorme deuda.

Luego de que declarara que "no tenía dinero", la familia del actor incluso suplicó ayuda al público para que los que pudieran donar lo hicieran para así cubrir la deuda en el nosocomio.

Ahora, el actor sorprende al declarar que está mucho mejor pero apenas está aprendiendo a caminar de nuevo, además de que reveló que se acaba de enterar que la operación a la que se sometió era "muy riesgosa" y no se lo dijeron antes de entrar al quirófano.

A través de una llamada telefónica, contó cómo va su recuperación:

'Pirruris' compartió que apenas está empezando a caminar de nuevo y que los doctores están asombrados por su recuperación, además de que él no sabía que su operación sería tan delicada como realmente lo fue, ya que no le quisieron informar.

Después de que salí de la operación me avisaron, que yo no sabía porque si me avisan antes me hubiera puesto peor, que era una cirugía complicada de alto riesgo. Me dicen eso y me muero ahí... pero no, nunca me dijeron, pensé que era fractura nada más y sí pero me abrieron de la rodilla a la cadera".