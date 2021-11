Vicente Fernández: 'El Potrillo' da desgarrador mensaje a Cuquita y la deja al borde del llanto

Ciudad de México.- El hijo de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, dio un contundente mensaje sobre la salud de 'Don Chente', internado desde hace casi tres meses.

Alejandro Fernández se mostró de mejor ánimo durante la cena con causa 'Un eco por la niñez', evento en el que participó con sus hijos Camila y Alex Fernández con el objetivo de recaudar recursos que serán destinados a 'Ecos Jalisco'.

Este es un programa musical impulsado por el Gobierno de Jalisco que apoya la formación musical profesional de niñas, niños y jóvenes de zonas vulnerables.

Previo a su presentación, el cantante platicó con los reporteros que se dieron cita en el lugar, y dijo sentirse contento por tener a sus consanguíneos en ese lugar.

Al ser cuestionado sobre si le dedicaba esta presentación benéfica a su padre, el intérprete comentó: "Para los niños más que nada y obviamente para mi padre, aquí está mi madre, es una noche espectacular".

Sobre el avance en la salud de don Vicente Fernández, 'El Potrillo' comentó:

Durante la presentación, Alejandro Fernández aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a doña Cuquita Abarca.

Agradecerle a mi madre que está presente aquí, sabemos que está pasando por una situación difícil, y no es fácil después de todo que venga y me esté acompañando aquí. Madre te amo muchísimo, mil gracias por acompañarnos".

Por su parte, la esposa de Vicente Fernández platicó por un momento con los medios de comunicación y dio un desgarrador mensaje, pues manifestó que ha sacado fuerzas para infundirle seguridad a 'Chente'.

Tengo que sacarlas, porque si me caigo... ¿entonces qué vamos a hacer?... no me puedo caer, tengo que estar fuerte para verlo a él", manifestó al borde del llanto y con la voz entrecortada.