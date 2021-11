VIDEO: "No he sido perfecta": Ana Bárbara da revelador mensaje por el cumpleaños 21 de su hijo

Miami, Estados Unidos.- El 4 de noviembre del año 2000, la famosa cantante grupera, Ana Bárbara, se sumergió en el mundo de la maternidad con la llegada de su hijo mayor, Máximo Emiliano Gallardo Ugalde. A 21 años del hermoso acontecimiento, la artista envía un conmovedor mensaje al ahora joven adulto.

Ana Bárbara siempre ha demostrado tener un fuerte espíritu maternal, al grado de que suele alagar a Ángela Aguilar y apoyarla en su carrera, por lo que no es de extrañarse que se muestre aún más amorosa con sus propios hijos.

Este jueves, 4 de noviembre, la cantante de 'Qué Poca' le envió un conmovedor mensaje a su hijo, mismo que iba acompañado con un video en el que aparecen varias fotografías del joven, desde que era bebé hasta la actualidad; mientras que en el texto, Ana Bárbara explicó cómo fue la llegada de Máximo a su vida.

En el video, la cantante anexó algunos momentos que ha compartido con su hijo, además de algunas charlas que ambos habían mantenido, como la que publicó en la descripción del clip:

Hace no mucho me preguntabas sí yo lidiaba con alguna situación que me sacara de control, 'Ayyyy'. Te contesté que no conozco a nadie que sobreviva sin una presión y que he intentado ser una guerrera que no se rinde, pero tampoco era yo la excepción.