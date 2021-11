Adiós 'Hoy': En la ruina y sin trabajo en Televisa, exconductora de 'VLA' vuelve a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría, quien renunció al matutino en el 2019 y hasta estuvo en Televisa y programa Hoy, está de vuelta en TV Azteca para conducir un nuevo programa luego de 19 años allí.

Se trata de la querida presentadora Ingrid Coronado, quien se une de nueva cuenta a las filas del Ajusco tras haber estado desaparecida unos años de la televisión, pues solo había hecho visitas a programas de la competencia y había incursionado en radio.

La expareja de Fernando del Solar fue recibida con bombo y platillo en Venga la Alegría a su regreso a TV Azteca pues conducirá el reality Todos a bailar bajo la dirección de Ángel Aponte, donde ocho familias concursarán para ganar medio millón de pesos. Este se estrenará el próximo sábado 20 de noviembre a las 20:00 horas por Azteca Uno.

La conductora llegó a Venga la Alegría de nueva cuenta para promocionar su nuevo programa y anunciar oficialmente su regreso luego de meses de especulaciones.

Aunque se dijo que podría tener su propio programa o que se uniría a algún matutino como Sale el Sol de Imagen Televisión o programa Hoy, finalmente está de vuelta en su 'casa'.

Entre aplausos y gritos, Ingrid fue recibida por Pato Borghetti y Sergio Sepúlveda y hasta alfombra roja le pusieron. Felices, la llevaron del brazo al foro para que pudiera compartir detalles de su regreso a la TV.

Llegar con este proyecto que me tiene enamorada y feliz porque ha sido una experiencia maravillosa. Es un reality show musical donde las familias van a estar participando. Siento que es estar con mis hijos postizos llevando entretenimiento para toda la familia", dijo Ingrid.

Como se recordará, hace unos meses el canal de YouTube El Borlote reveló que estaría atravesando por una dura crisis económica, presuntamente, "por cotizarse tan alto en la televisión".

Según reportaron, televisoras no quisieron darle trabajo y tuvo que aceptar hacer un programa en la radio con el cual "no le alcanzaría para cubrir sus gastos y la de sus hijos". Esto no fue confirmado.

El elenco del matutino le deseó lo mejor y celebró por todo lo alto su regreso, aunque hay quienes aseguran que próximamente podría robarle el trabajo a Anette Cuburu o a Laura G para reintegrarse al matutino.

