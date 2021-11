Adiós Televisa: Tras estar presa y casi morir por drogas, actriz 'suplica de rodillas' en TV Azteca

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante Lupita D'Alessio dejó atrás a Televisa para irse a TV Azteca y dar una entrevista exclusiva a Venga la Alegría y a la titular de Ventaneando Pati Chapoy.

La intérprete de Mudanzas, quien en 1993, estuvo en la cárcel durante 15 días por evasión fiscal, retomó su carrera un año después, sin embargo, vivió una vida llena de momentos muy complicados, entre ellos varios divorcios, problemas de salud y adicciones.

Luego de reconocer que le siguen gustando los hombres "pero de vista" ya que ahora ya "no es toquetona", Lupita contó cómo esto influyó a que en su música se pronunciara contra el maltrato de las mujeres.

Lupita recordó cómo fue su tormentosa relación con Jorge Vargas, a quien conoció en 1971 mientras promocionaba su primer disco. Con él tuvo a sus tres hijos, sin embargo, esto terminó en divorcio en 1979. La cantante habló de cómo fue alejarse de su ex y sus hijos.

Yo empecé a sentir que me denigraba. Entre más éxito y más convocatoria yo tenía de trabajo, más me pisoteaba. Entonces estaban mis hijos Jorge y Ernesto muy chiquitos, entonces él me dio a escoger y yo dije: 'Me voy con mi música'".