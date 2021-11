Ahogada en llanto: Exactriz de TV Azteca explota en Televisa y 'renuncia' a 'Hoy' tras berrinche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida integrante del programa Hoy, quien en el 2004 debutó en Televisa por ha estado en TV Azteca y Telemundo, rompió en llanto en el matutino tras protagonizar tremendo berrinche, por el cual habría renunciado a la competencia.

Se trata de la actriz Arantza Ruiz quien actualmente participa en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy con Luis 'Potro' Caballero como su pareja.

Ya la semana pasada había entrado en controversia pues la actriz asegura que ha recibido muchas críticas y humillaciones por su cambio físico. Según relató Arantza, le han estado pidiendo que baje de peso y rompió en llanto.

Me echaron una llamada diciéndome: 'sabes qué... en el traje se te veían demasiado grandes las piernas, yo creo que estás muy pesada ahorita, te tienes que poner a dieta' (...) estamos hasta la ma... que todo el tiempo la gente tenga el derecho de decir cómo tenemos que vernos y cómo tenemos que ser", dijo entonces.

Ahora, luego de protestar al asegurar que el jurado no les dan las calificaciones que se merecen porque se fijan más en la comedia que en el baile, protagonizó un berrinche con 'Potro'.

Tras verse sentenciados ambos presentaron una coreografía de baja calidad excusándose por hacer "lo que los demás hacen".

Ya nos dimos cuenta que aquí se viene a calificar la parodia y no el baile (...) gasto muchas horas de mi vida, le meto muchísimas ganas y me califican como si estuviera en el festival del Día de las Madres y no me parece justo", dijo 'Potro'.

"Querían que nos subiéramos al tren de no hacer nada y todo saliera bonito (...) es una rutina nivel 9 pero te califican con otras nivel 4, no tiene sentido", agregó Arantza.

Por esta razón, ambos se 'rebelaron' y aseguraron que le darían a los jueces una coreografía del mismo grado de dificultad de los demás, burlándose de que sería muy fácil y "a ver si ahora si nos dan una buena calificación".

Los jueces quedaron en shock por lo que hicieron y les hicieron tremendo regaño en vivo.

Soy su fan... no me hagan esto. Estuvo padre el numerito pero casi no bailaron, ¿por qué eligieron esta 'Potro'?", les reclamó Andrea Legarreta, asegurando que siempre habían destacado y ahora la decepcionaron.

"Asumimos la responsabilidad, sé que es una coreografía de Segundo B, pero era lo que había", dijo Caballero mientras Andrea les rogaba que no hicieran eso, porque no se estaban ayudando.

Por su parte, Latin Lover les dijo: "Estuvo divertido, pero de verdad no les favoreció. Creo que hoy dieron un paso atrás", además de pedirle que dejaran de fijarse en los demás.

Ariel López Padilla, por su parte, reiteró que se comparen o califiquen el trabajo de nadie: "Hoy traicionaron la confianza del público", dijo tajante mientras que Lolita Cortés dijo:

Fue un berrinchazo de niños de 7 años, no inventen, estaban así vestidos desde la semana pasada... ya lo tenían montado y ni siquiera les salió parejo, su coreógrafa estaba gritándoles desde acá. Ustedes no son eso, qué lástima que caigan en eso".

Aunque 'Potro' asumió su responsabilidad y se disculpó, Arantza terminó ahogada en llanto por la impotencia.

Me la bañé, les pido una disculpa y al público también... perdón (...) Quiero ofrecer una disculpa, la semana que viene haremos un trabajo cañón e intentaremos sorprenderlos", dijo el exparticipante de Acapulco Shore.

Por otro lado, Gali abrazó a Arantza pidiéndole que no llore. Ella no puede evitar derramar lágrimas mientras toma aire para aclarar: "Perdón, me da mucho coraje porque la semana pasada esto fue un berrinche. La coreografía es la del flamenco de la semana pasada".

Y siempre ha sido una bolita de 'A Arantza no le salen las cargadas'. No es cierto y yo toda la semana pedí que por favor se agregara o se cambiara la coreografía o que si no salía hoy se quitara".

Posteriormente, dejó entrever que se rendía y que debería abandonar la competencia ya que estaban recibiendo muy malas puntuaciones, sin embargo, los jueces apoyaron su decisión de hacerlo mejor la semana que viene y les dieron palabras de aliento, al igual que sus fanáticos, quienes los quieren en la final.

Me duele mucho subirme al tren del berrinche la semana pasada pero ya habíamos llevado a algo. Con 28 puntos ya no tiene sentido que hagamos esto y saber que no estoy teniendo la misma reciprocidad de mi equipo está del...", dijo.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy e Instagram @arantzaruiz_