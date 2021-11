Desempleado: Tras ir a la cárcel, galán de novelas lo pierde todo; lo vetan de Televisa y TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras debutar en Televisa en 1995 siendo solo un niño, un conocido actor y cantante estaría desempleado y pasando por el peor momento de su carrera luego de haber estado en prisión durante cinco meses por agredir a su exnovia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del polémico Eleazar Gómez, quien solía ser uno de los galanes juveniles del momento en la televisora de San Ángel tras participar en melodramas como Rebelde, Lola, érase una vez, Atrévete a soñar y Miss XV, sin embargo, ahora nadie lo contrata.

Según ventiló la revista TVNotas la semana pasada, todas las televisoras, incluida TV Azteca, le habrían cerrado las puertas al histrión de 35 años luego de que fuera detenido y estuviera preso por varios meses.

Tras su detención el pasado mes de noviembre del 2020 y estar varios meses tras las rejas por golpear e intentar estrangular a su exnovia Tefi Valenzuela, el actor salió bajo libertad condicional en marzo y a falta de oportunidad en la TV, se ha enfocado más en su carrera musical.

Luego de que en julio fuera entrevistado por Andrea Escalona para el programa Hoy y el matutino fuera tundido en críticas por haberle dado una plataforma, el actor poco a poco se fue alejando de la pantalla chica al verse en crisis.

Aunque no había roto el silencio sobre si es cierto que todos lo tenían 'vetado', su hermana, la actriz Zoraida Gómez, dio una entrevista compartida en Ventaneando en la que la prensa la cuestionó sobre este tema.

Estoy muy contenta, mi hermano ya está regresando a lo suyo, lo que más le apasiona que es la música y toda la familia apoyándolo muchísimo, todos sus amigos. Con fe, ganas, disposición y buena voluntad salen bien las cosas".

Sobre si no lo querían contratar confirmó que no tiene ningún contrato pero él está trabajando por su lado. Pese a que intentó disimularlo un poco, la actriz no pudo evitar decir la verdad.

Tú sabes que la gente dirá muchas cosas pero al final él está trabajando, él está en lo que tiene que estar y ya los contratos llegarán en su momento. ¿Cómo lo van a contratar si él está chambeando con su música?

Además, confirmó que sigue en terapia para la ira.

Sí, claro, está tomando sus terapias, está muy bien él. Muy positivo y eso me llena el corazón de alegría".

Finalmente, mencionó que aunque su hermano empiece de cero, también "hay un precedente de lo que ha hecho en su carrera", siempre apoyándolo.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando y Programa Hoy