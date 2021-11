Galilea Montijo enloquece a todo Televisa al presumir su vientre plano con seductor 'look' en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más la afamada conductora de Televisa Galilea Montijo hizo enloquecer a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace unas horas se dejó ver modelando un seductor 'look' desde el foro del programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde hace varias semanas surgió la versión de que la también actriz abandonaría el matutino de Las Estrellas argumentando que su médico le recomendó reposo absoluto ya que tenía problemas para controlar su hipertensión y además tiene un derrame en el corazón derivado de las secuelas del Covid-19.

Hace unas horas la tapatía se encontró con diferentes medios de comunicación y aquí aclaró que está mejor de salud. ¿Abandonará o no el programa?

Todo bien, gracias a Dios, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito pero todo bien. Solo es un pequeño catarrito, nada más, pero lo de la hipertensión ya está controlado".