¡No se queda atrás! Fernanda López, ex de Alexis Ayala, presume nuevo romance

Ciudad de México.- A tan sólo unos meses de que Alexis Ayala confirmara nuevo romance con la actriz, Cinthia Aparicio, su expareja, Fernanda López confirma una nueva relación e incluso reveló la identidad del hombre que es el actual dueño de su corazón.

La identidad de la nueva pareja de López fue toda una sorpresa, ya que, hasta el momento, se había negado a brindar cualquier detalle sobre su nueva relación, sin embargo, la felicidad de celebrar su cumpleaños, la hizo cambiar de opinión, por lo que subió una fotografía de ambos con la palabra 'Amor', misma que ha sido compartida en redes sociales.

La publicación no se quedó ahí, ya que Fer dedicó un emotivo mensaje a su pareja, en el cual destacaba cuán enamorada estaba de él, además de todas sus cualidades:

Tú eres no sólo mi pareja, eres mi mejor amigo, con quien he llorado sin parar, he reído hasta quedarme sin aire, donde los silencios es han sido respetados, donde esos brazos siempre están abiertos para protegerme y para hacerme la vida diferente, las largas pláticas interesantes y simples, momentos que nos han construido. ¡Cuándo pensábamos nunca más entregarle a nadie el corazón, hoy tú tienes el mío! JABU." Declaró Fernanda López.