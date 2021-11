¿Se va a TV Azteca? Tras 17 años, Angelique Boyer se despide de Televisa al borde del llanto

Ciudad de México.- La querida protagonista de telenovelas, Angelique Boyer, se despidió de los foros de Televisa sumamente conmovida luego de que el año pasado anunciara que se tomaría una pausa en su carrera. ¿Se va a TV Azteca?

La actriz mexicana de origen francés, quien debutó en la televisora de San Ángel en el 2004 y ha estado en melodramas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana y Amar a Muerte sorprendió al despedirse de su último proyecto.

El año pasado, Boyer anunció que se tomaría una pausa de la actuación tras grabar Imperio de Mentiras junto a Andrés Palacios, sin embargo, esto no sucedió, pues se integró como protagonista a Vencer el pasado.

Y es precisamente este melodrama el que puso sentimental a Angelique, pues se despide de su personaje 'Renata Sánchez Vidal'. Vencer el pasado concluye la noche de este viernes sus transmisiones luego de registrar importantes niveles de rating.

Tras tener un éxito rotundo, además de haber trabajado junto a su pareja, el argentino Sebastián Rulli, la actriz se sinceró en entrevista para Televisa Espectáculos.

Sobre 'Renata', se puso nostálgica y agregó: "Un personaje entrañable que habla de la donación de órganos, con un poquito de amor y risa, lo que nos da nostalgia porque ha sido un proyecto entrañable".

Sobre trabajar con Sebastián Rulli, quien protagonizará el remake de Los ricos también lloran junto a Claudia Martin, dijo:

Se me fue muy rápido, voy a extrañar mucho tenerlo de cerca en el set. Me hizo recordar su compañía y lo bueno que es tenerlo cerca pero bueno, mientras exista trabajo y podamos seguir entrando en sus hogares sea juntos o separados siempre somos muy felices".

Finalmente, la actriz comentó que ahora que terminó este proyecto, se enfocará en ella misma y su bienestar.

Me gustaría retomar el ejercicio y estar en forma para estar lista cuando me llamen. Me encanta trabajar entonces lo que venga será bien recibido", mencionó sobre sus planes a futuro.