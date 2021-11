¡Shock en Televisa! Policía acusada de robar y atacar a Octavio Ocaña rompe el silencio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes se cumple una semana de la lamentable muerte de Octavio Ocaña, el actor de Televisa que fue conocido por interpretar a 'Benito Rivers' en Vecinos. Su deceso, el cual sigue siendo investigado por las autoridades, ha levantado múltiples polémicas en contra de los uniformados, como lo fue el señalamiento a una policía por, presuntamente, robar la esclava de oro del fallecido.

Luego de que se filtraran en la red varios videos sobre el operativo que se hizo cuando Octavio Ocaña se impactó (y posteriormente, murió), llamó la atención de familiares y fanáticos de 'Benito', que un elemento de la Policía tomó la que sería la esclava de oro del actor de Televisa, su teléfono celular y se los guardaría.

Este evento fue duramente criticado, e incluso usuarios lograron dar con la presunta identidad de la policía en Facebook: Se trataría de un usuario que tiene el nombre de Lesly M, quien además compartiría un video que revictimizaría a Ocaña, en el que se le ve inhalando polvo blanco.

De inmediato llovieron críticas e insultos a la fémina, según información del programa Chisme No Like, pues esta mujer tendría acceso a esos materiales debido a que robó el celular del difunto actor; asimismo, se le señaló por no tener buenas intenciones al hacer viral ese video.

No obstante, la presunta servidora no se quedaría callada ante los señalamientos y, de inmediato, respondió a todos los que la insultaban y hacía llamado a que cerrar su cuenta en la red social.

En primera instancia, la mujer negó ser la policía del video que se viralizó y a la que se acusa de supuestamente robar la cadena de Octavio Ocaña, así como el teléfono del actor de Televisa.

No voy a cerrar mi cuenta puesto que no tengo nada qué ocultar y espero todo lo publicado esté fundamentado”, escribió en uno de sus mensajes.

También declaró que no dudaría en intervenir legalmente contra aquellos que la han amenazado e insultado.

Asimismo, invitó a los usuarios a "que se pongan en sus zapatos" para que vean lo que es ser Policía en cualquier ciudad de México.

Finalmente, defendió el trabajo de las autoridades señalando que "aunque les duela" esa era la única verdad; y que si estaban seguros de que ella robó, ya sabían donde trabajaba y cómo denunciarla.

Tras estos eventos ocurridos en la web, la familia de Ocaña no ha mencionado nada.

