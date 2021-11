Tras 24 años en TV Azteca, ejecutivos 'hunden' a Bisogno y Chapoy abandona 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El conductor Daniel Bisogno la estaría pasando muy mal, luego de que se confirmara que el programa de su enemigo le robara la mitad de la audiencia a Ventaneando luego de que ejecutivos lo llevaran a TV Azteca.

Así lo reportó el canal de YouTube de Chacaleo, el cual asegura que Bisogno estaría enfurecido porque el programa de espectáculos Chisme No Like, conducido por uno de sus peores enemigos en la televisión, les quitó gran parte del rating.

El pasado lunes se estrenó Chisme No Like por la señal de A Más de TV Azteca, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain lo que fue una bomba para el elenco del Ventaneando, pues su rivalidad ha sido motivo de varios escándalos que casi le cuestan su trabajo a Bisogno.

La enemistad entre el conductor y Ceriani surgió luego de una guerra de declaraciones entre ambos. Incluso, Bisogno dejó entrever que lo demandaría, intención que no fue compartida por su empresa, pues los contrataron pese a la polémica.

El programa 'Chisme No Like' tiene muchos más visitas en Internet que 'Ventaneando', situación que no puede soportar el discípulo de Pati Chapoy. Por esa envidia, Bisogno empezó a atacar a los conductores de 'Chisme No Like' lo que hizo que Ceriani se le fuera con todo al ventilar que 'El Muñe' tiene diversos novios e insiste en no salir del clóset".