Adiós Televisa: Tras renuncia de Galilea Montijo, conductor de 'Hoy' confirma ¿que se va a 'VLA'?

Ciudad de México.- Tras 12 años en las filas de Televisa luego de haber sido rechazado por TV Azteca, un querido conductor del programa Hoy confirma nuevo proyecto fuera de la televisora de San Ángel. ¿Se va a Venga la Alegría?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Paul Stanley, quien cumple un logro más en su faceta como empresario restaurantero y estrena proyecto fuera de Televisa, pero no en la competencia ni en la TV, pues este viernes inauguró su nuevo restaurante, un negocio de birria de res.

Así lo anunció en redes sociales junto a sus compañeros del programa Hoy Andrea Legarreta, Raúl Araiza, la productora Andrea Rodríguez y Cynthia Urías de Cuéntamelo Ya!, sin embargo, la gran ausente fue Galilea Montijo, quien presuntamente busca irse del matutino por problemas de salud.

El restaurante, al que llamó Birria del Pacífico, es un proyecto más del conductor pues como se recordará, ya tiene también una pizzería al sur de la CDMX.

Los amo, gracias por ser parte de la mejor birria de México, que emoción no tengo palabras para agradecer a todos los que están por su apoyo y cariño. Ayer por fin después de tanto esfuerzo cumplimos un sueño y es enamorarlos con la mejor birria de Mexico @birriadelpacifico. Bienvenidos", escribió Paul en Instagram junto a fotografías del lugar.

Compañeros y amigos del medio del presentador como Mauricio Mancera, Latin Lover, Sofía Escobosa, Luz Blanchet, Yanet García y Marisol González le mandaron mensajes de felicitación, sin embargo, Gali no se pronunció al respecto.

Paul primero pidió oportunidad en el Ajusco pero no quisieron ni recibirlo, según él mismo confesó. En 2009 se integró a Televisa y estuvo en algunas telenovelas pero en 2012 se integró al programa Hoy, de donde salió en 2014.

Finalmente, regresó en el 2017 para reemplazar al actor español Lisardo y se ha convertido en uno de los consentidos del matutino de Las Estrellas con sus ocurrencias.

Hace unos días, en entrevista con reporteros a las afueras de Televisa, le preguntaron cómo va la negociación para el próximo año y si se quedará en el matutino para el 2022, a lo que respondió que hasta ahora desconoce si continúe o no.

No sé... ni sabía eso. No sé... no sabía que hay que confirmarnos", dijo tajante.