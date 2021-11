En la ruina y divorciada: Tras renunciar a 'VLA' y llegar a 'Hoy', TV Azteca desprecia a conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, exhibió el tremendo desprecio de TV Azteca a una famosa presentadora que acaba de regresar a sus filas luego de irse a Televisa y varios años de ausencia.

Se trata de Ingrid Coronado, quien este viernes fue confirmada como la nueva conductora del reality Todos a bailar en el Ajusco, luego de que en el 2018 renunciara a Venga la Alegría tras 19 años en la empresa.

Como se recordará, hace unos meses el canal de YouTube El Borlote reveló que presuntamente estaba atravesando por una dura crisis económica "por cotizarse tan alto en la televisión".

Según reportaron, televisoras no quisieron darle trabajo y tuvo que aceptar hacer un programa en la radio con el cual "no le alcanzaría para cubrir sus gastos y la de sus hijos". Esto no fue confirmado.

Luego de su difícil divorcio de Fernando del Solar cuando él tenía cáncer, mismo que hizo que la destrozaran en redes, Ingrid volvió a la televisión y de la mano de la televisora en la que empezó.

Pese al entusiasmo con el que celebraron su llegada, trascendió que ella no era la primera opción para el programa y que en realidad buscaron a alguien más primero.

Según lo que informó en Fórmula Espectacular, ejecutivos del Ajusco buscaban a otra famosa: Adamari López, quien actualmente es juez de un reality de baile en Telemundo y que estuvo en varias telenovelas de Televisa.

Sé, tengo que decirlo, que la primera opción no era Ingrid. ¿Saben quién era la primera opción? Adamari López. Se lo ofrecieron a Adamari López, como es un show sabatino en una de esas podía tener un interés (de ir y venir a Miami) pero no se logró esa contratación y bueno, lo que es para ti, es para ti", comentó Flor Rubio.

Asimismo, mencionó que aunque el nombre de Vanessa Claudio y otras candidatas sonaban para conducir el programa de baile, la realidad es que las únicas que fueron tomadas en cuenta para ello fueron Adamari e Ingrid.

También comentó que tanto misterio sobre la futura conductora la hizo pensar que quien sería la elegida era su compañera de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez.

Yo pensé que era Cynthia Rodríguez porque hace unos días la vi cuchicheando con Ángel Aponte (...) Estábamos todos en la sala de conductores y la sacó para hablar como más en privado y yo entre mí dije: 'ella es la conductora', pero en realidad la llamó porque Cynthia va a hacer la parte comercial de los Premios de la Radio".

Todos a bailar, bajo la dirección de Ángel Aponte, se estrenará el próximo sábado 20 de noviembre a las 20:00 horas por Azteca Uno. En este, ocho familias concursarán para ganar medio millón de pesos.

Fuente: Grupo Fórmula e Instagram @vengalaalegriatva y @adamarilopez