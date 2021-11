¿Es gay? Tras 20 años en TV Azteca, conductora vuelve a Televisa y traiciona a Javier Alatorre

Ciudad de México.- Luego de que fuera despedida de manera inesperada de Televisa y que TV Azteca, empresa en la que estuvo 20 años, presuntamente la vetara y perdiera su contrato de exclusividad, Rocío Sánchez Azuara cambia Imagen TV para regresar a Televisa.

La conductora acudió como invitada al programa Más Noche de Israel Jaitovich donde hizo tremendas revelaciones, una de ellas dejando en evidencia al conductor de Hechos Noche, Javier Alatorre, quien lleva 27 años en TV Azteca.

Rocío contó que inició en Televisa Veracruz y luego hizo casting en el Ajusco, donde se quedó y tuvo varios programas, entre ellos Ciudad Desnuda (1995) y el talk show Cosas de la vida de 1999 al 2003 y del 2010 al 2015.

Aunque estuvo un tiempo fuera del aire, regresó a TV Azteca y luego se cambió a Televisa donde hizo el show Tercera en discordia por Unicable, sin embargo, este fue cancelado y meses después se incorporó a las filas de Imagen Televisión.

Luego de que hace dos años sufriera el lamentable fallecimiento de su hija tras perder la batalla contra el lupus eritematoso que padecía desde hace 20 años, ahora Rocío está de vuelta en los foros de Televisa, pues asistió al programa Más Noche.

Rocío contó cómo ha sido su trayectoria e incluso recordó que una vez le tocó recibir un golpe de un hombre celoso y hasta se enfrentó a un asesino serial en su talk show.

Jaitovich le preguntó si fue difícil cambiarse de empresa luego de más de dos décadas y dijo:

No... nunca me lo había imaginado. Ya había habido acercamientos y me educaron para ser una persona muy leal. No me cabía cambiarme de empresa. Yo inicié en Televisa pero quien me dio la oportunidad fue TV Azteca. De repente brincarme para acá, no lo pensé, porque ya no estaba allá y no tenía un compromiso y porque me daba curiosidad saber cómo trabajan ustedes".