¡Escándalo en Televisa! Angelique Boyer le toma FOTOS a Sebastián Rulli en la "cama"

Ciudad de México.- El pasado viernes, 5 de noviembre, Angelique Boyer y Sebastian Rulli finalizaron un proyecto más en el que ambos participaron juntos, Vencer el Pasado, por lo que festejaron de una manera muy peculiar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este sábado 6 de noviembre, Sebastián Rulli publicó una fotografía en la que aparecía acostado en la cama con una bata de dormir, mientras mostraba una rosa color blanca. La publicación estaba acompañada por los agradecimientos del actor hacía sus fans, más que nada, por apoyarlo en su faceta de 'Mauro/Darío'.

El verdadero revuelo comenzó cuando Angelique Boyer comentó la fotografía, en la que, como ya era de esperarse, comenzó a alagar a su novio, del cual siempre se ha mostrado sumamente enamorada.

Me gusta tu sonrisa. Me gusta tu paz y me gusta tomarte fotos en la cama." Declaró Angelique Boyer, coquetamente.