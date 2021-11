Kristal Silva prende fuego a TV Azteca con espectacular bañador naranja en la playa

Cancún, Quintana Roo.- La conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva, no deja de sorprender en redes sociales, pues con frecuencia publica contenido donde presume su belleza natural con espectaculares vestimentas que enloquecen a sus numerosos enamorados.

Justo como lo hizo este mismo día a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías en las que se muestra más guapa que nunca modelando un despampanante bañador de dos piezas en color blanco y naranja durante sus vacaciones en la playa.

En las imágenes, la tamaulipeca de 29 años donde se luce con una enorme sonrisa sentada sobre una cama al aire libre, lo que permitió observar a detalle su cuidada anatomía, sobre todo sus impecables piernas y su pequeña cintura.

El mar guarda tantos tesoros y recuerdos como la vida misma, verlo me trae tantos recuerdos que me hacen valorar cada momento de mi vida… Pero eso es vivir, guardar en mi mente y corazón cada vivencia que sume y simplemente me haga feliz", escribió.