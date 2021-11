No tiene para comer: Tras 'romance' con productora de Televisa, galán acaba vetado y en la ruina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un galán de telenovelas, quien desapareció de Televisa hace 8 años luego de una serie de escándalos por los que supuestamente terminó vetado, reaparece y confiesa que no tendría ni para comer.

Se trata del actor cubano William Levy, quien desapareció de Televisa en 2013 para dedicarse al cine tras su última telenovela en la empresa, La Tempestad.

Levy se fue en medio de la polémica pues incluso se rumoró que había tenido un romance con la productora Carla Estrada, quien le dio su primer protagónico en Pasión (2007), sin embargo, ella lo negó todo.

Levy tuvo un encontronazo con el productor Juan Osorio en 2018 pues comenzó a quejarse de las telenovelas, provocando que él lo llamara un "malagradecido", aunque después estuvo en el programa Hoy admitiendo que no lo habían llamado, por lo que pidió una oportunidad.

"Reniega de ellas, a pesar de que triunfó con ellas", le recriminó Osorio, mientras que Levy le respondió afirmando que era un "productor de bajo grado", que era un "patético, ignorante" y que falló al intentar atacarlo.

Niurka, expareja de Osorio, no midió sus insultos y lo destrozó, asegurando que el actor solo era un "nudista y un albañil" en Estados Unidos y que la única razón por la que entró a Televisa fue porque presuntamente "se acostaba con la productora".

No existes en la farándula mexicana (...) Existen estúpidos sin talento como William (...) Así empezaste. Después tuviste un romance con la productora Carla Estrada y ella te llevó a Televisa, y cuando le preguntaron de ti, dijo: 'no hace falta ser actor, está tan lindo, a parte me lo coj...'. Eso es escándalo papá", dijo Niurka.

Aunque el histrión regresó a la televisión este 2021 luego de años de ausencia para protagonizar Café con aroma de mujer en RCN Televisión, perdió la fama que tenía como galán de telenovelas luego de que dejaran de darle protagónicos por presuntamente verse más viejo.

Ahora, lo exhibieron en Chisme No Like pues ventilaron que pasaría por una dura crisis económica y que para no morir de hambre tendría que recurrir a una medida bastante drástica.

¡El hambre es canija! Tal parece que esta pandemia ha traído con sigo una crisis económica que le ha afectado a mas de uno, pues miren nada más a que grado llegó #WilliamLevy para no morir de hambre que hasta al perro ya pensó en comerse. ¡Pobrecito!", escribieron.

"Bueno, tengo hambre y como no hay mucha comida por acá porque las cosas están difíciles últimamente, entonces estaba pensando que a lo mejor podría yo comerme al perro", se escucha en el clip.

Aunque claramente el video es en tono de broma, este provocó revuelo, ya que fanáticas enloquecieron por el cubano. En los comentarios, escribieron todo tipo de piropos.

William yo traigo aquí un bizcocho para ti", "Muy guapo y tu perrito hermoso", "Cómeme a mí mejor".

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy y HRNotas, Instagram @chismenolikeofficial