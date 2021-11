Octavio Ocaña: Revelan nuevos videos de antes del accidente y durante su atención médica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales circula un nuevo video donde se ve la camioneta donde supuestamente viajaba el actor Octavio Ocaña, Benito en la serie de televisión Vecinos, que se detiene frente a un local donde recogió a una persona antes del accidente en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

En las imágenes se aprecia la llegada a un local de la camioneta que supuestamente era conducida por el joven actor de Televisa.

El periodista Carlos Jiménez señaló que Octavio Ocaña iba a recoger a su amigo, un sastre que en ese momento salió, cerró una cortina de metal y "se fue con él", se lee en la cuenta de Twitter del reportero.

Es uno de los que lo acompañaba al momento de su muerte", agregó.

Video muestra que Octavio Ocaña sí recibió atención médica

A una semana de la muerte del actor, también surgió un nuevo video en el que se aprecia el momento en que el artista es atendido por paramédicos y trasladado en camilla a la ambulancia.

En las imágenes se observa a quien interpretara a Benito Rivers, cuando se encuentra recostado en la camilla, con manchas de sangre en la cabeza y una chamarra florescente.

El clip, que fue difundido por el programa de espectáculos Chisme No Like, y fue grabado desde el otro lado de la carretera. Antes de este material, las primeras versiones apuntaron que Octavio no recibió atención médica tras ser baleado.

