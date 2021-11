Renunció a 'Hoy': Tras abandonarla, esposo de Galilea Montijo la exhibe por "infiel y borracha"

Ciudad de México.- Tras rumores de una presunta crisis marital y hasta de un divorcio, sale a la luz un video de Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina donde él la señala por infiel y por "borracha".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que Galilea Montijo apareciera en un evento en la CDMX sin su marido, confesó que su esposo decidió dejarla por una fuerte razón, lo que desató especulaciones e hizo pensar que tras 10 años juntos, podrían estar pasando por un mal momento.

No le gusta andar conmigo, a mí me hubiera encantado, las pocas veces que lo han visto es porque yo lo jalo pero no le gusta acompañarme a alfombras ni a eventos porque aparte me dice: 'te voy a dejar solita que disfrutes, yo me quedo con el niño' y eso se lo agradezco mucho".