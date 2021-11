Tragedia en EU: Ocho muertos deja estampida en festival Astroworld del rapero Travis Scott

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Por lo menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas en una "avalancha humana" ocurrida durante la actuación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld en Houston.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron poco después de las 21:00 horas del viernes, durante la primera jornada del evento con alrededor de 50 mil asistentes. El concierto se suspendió poco después del incidente.

La multitud empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario, lo que provocó cierto pánico y comenzó a causar heridos. La gente empezó a caer, a quedar inconsciente, y eso generó pánico adicional", explicó Samuel Peña, jefe de bomberos de Houston.

Fueron trasladadas a hospitales 17 personas, 11 en paro cardiaco, precisó Peña, aunque se desconoce si los fallecidos estaban en el grupo. Astroworld estaba programado para realizarse durante este viernes y sábado, con las entradas agotadas, pero ahora las actuaciones para hoy fueron canceladas.

Los promotores del evento tenían unidades médicas en el recinto, pero ante la estampida se vieron "rápidamente desbordadas", lamentó el jefe de bomberos. En un video en redes sociales se ve cómo Scott interrumpe el concierto para pedir ayuda: "Seguridad, que alguien ayude, rápido".

De repente teníamos a varias personas en el suelo, experimentando algún tipo de paro cardíaco o algún tipo de episodio médico. Entonces comenzamos inmediatamente a hacer reanimación cardiopulmonar y a mover en ese momento a la gente. Fue entonces cuando fui y me reuní con los promotores y Live Nation, y acordaron terminar antes en aras de la seguridad pública", detalló Larry Satterwhite, subjefe de la policía de Houston.

Autoridades desconocen hasta el momento las causas de este incidente, pero un forense hará una investigación sobre los hechos. Las víctimas no han sido identificadas. The Associated Press contactó a un representante de Scott, pero no recibió respuesta.

Travis Scott es uno de los raperos más conocidos del momento, quien había lanzado dos nuevas canciones el viernes: "Mafia" y "Escape Plan". El intérprete de 29 años, nacido en Houston, ha sido nominado a ocho premios Grammy y es padre de Stormi, la hija de tres años que tiene con Kylie Jenner, además del próximo bebé que viene en camino.

