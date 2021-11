Devastadora noticia: Hermano de Yuya y su esposa sufren la pérdida de sus gemelos

Ciudad de México.- Hace unos días, Sergio Castrejón, hermano de la youtuber Yuya, reveló que su esposa Paola Poulain había sido hospitalizada, luego de padecer una severa infección en el riñón en medio de su embarazo.

El padecimiento no pudo ser controlado y obligó a los médicos a adelantar el nacimiento de los bebés a las 27 semanas de gestación (6.2 meses) por medio de una cesárea de emergencia.

Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, solo me dieron informes", dijo Sergio en video de YouTube.