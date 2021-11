Enrique Rocha cambió la arquitectura por la actuación; así nació su amor por la televisión

Ciudad de México.- Este domingo salió a la luz la triste noticia del fallecimiento del primer actor, Enrique Rocha, hecho que sucedió de manera inesperada y que sin duda representa un fuerte golpe al espectáculo mexicano.

En entrevista para El Universal, el actor de Televisa reveló que su interés por actuación inició cuando por invitación de un amigo fue a ver un ensayo de la obra de teatro Despertar de la Primavera, en el recinto de la Facultad de Arquitectura cuando tendría unos 17 años. Ahí estaba Juan José Gurrola dirigiendo a actores no profesionales y a falta de uno de ellos lo invitaron a subir al escenario.

Me gustó mucho el ambiente escénico, las luces, la escenografía, el trabajo actoral. Me pareció un mundo hermoso y fascinante justamente me quedé para siempre", dijo.