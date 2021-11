Bomba en 'Ventaneando': Tras 'romance' gay, Bisogno se le declara a Escalona: "Simplemente te amo"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la conductora de Televisa Andrea Escalona y su exnovio, el colaborador de Ventaneando Daniel Bisogno, causaron revuelo entre sus miles de fans al intercambian amorosos mensajes. ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, la hija de Magda Rodríguez y el presentador de TV Azteca tuvieron una relación amorosa hace más de una década cuando ella tenía apenas 21 años y él 34, sin embargo, terminaron porque ambos tenían distintos planes de vida ya que Andy apenas comenzaba su carrera.

Le dije 'tú vas para un lado y yo me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo mucho pero me falta mucho por hacer' y que corto a Daniel. Yo lloraba porque lo quería muchísimo, corté queriéndolo muchísimo", confesó en una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda.