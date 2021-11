Confirman en 'Sale el Sol' que detuvieron a policía que 'robó' a Octavio Ocaña y filtró VIDEOS

Ciudad de México.- La familia del actor de Televisa Octavio Ocaña acudió este lunes 8 de noviembre al foro del programa Sale el Sol para pedir justicia por la misteriosa muerte del joven, quien dejó de existir el 29 de noviembre luego de recibir un disparo en el rostro.

Nerea Godínez, novia y prometida del intérprete de 'Benito Rivers', fue la primera en hablar al respecto y volvió a asegurar que su amado no murió por un accidente y hay algo detrás de todo lo que han narrado las autoridades del Estado de México.

Accidente no fue... yo pasé por ahí, reconocí nuestra camioneta y me dediqué a buscarlo y después de seis horas lo encontré... de él no sabían nada, no me decían nada de él", explicó la joven.