En silla de ruedas: Tras 50 años en Televisa y alistar su muerte, actor de 'Vecinos' da dura noticia

Ciudad de México.- Tras encender alarmas al revelar el año pasado que sentía cerca la muerte, el actor César Bono confesó que está desesperado por haber perdido movilidad en su cuerpo luego de haber sufrido un infarto al miocardio y ocho cerebrales.

Hace apenas unos meses, el actor que interpreta a 'Frankie Rivers' (padre del fallecido Octavio Ocaña o 'Benito Rivers') en el exitoso programa de Televisa Vecinos, encendió alarmas durante la pandemia pues declaró que ya sentía que estaba próximo a morir pues su salud había estado deteriorándose.

Incluso, asistió al programa Hoy para un homenaje pero tuvo que llegar en silla de ruedas. Actualmente, usa bastón cuando no está en el escenario, pues según él confesó, "antes caminaba mejor" y está cansado de luchar por su salud.

"Ocho infartos en el cerebro, que es lo que tuve después del corazón, matan de cuatro a seis personas, según me dijo la neuróloga, o sea que yo formé parte de los dos que sobreviven, pero me dejaron estos problemas de movilidad que sí desesperan", agregó.

El histrión de 71 años, quien ya tiene listo su testamento, asegura que entiende que no puede hacer nada respecto a sus secuelas, sin embargo, compartió que antes sí fue muy buen deportista.

Cuando hago bromas de que antes caminaba mejor, el consuelo que me queda es que alguna vez caminé muy bien, que alguna vez fui un deportista, no de grandes alturas, pero sí jugaba tenis y sí vencía a gente de más de 1.90 metros de estatura y mucho más jóvenes que yo".

Sobre su posible retiro de la actuación debido a este problema de salud, aseguró que seguirá en los escenarios hasta que su cuerpo lo permita, ya que es su más grande pasión.

Cabe recordar que hace poco, luego de superar el Covid-19, Bono celebró 50 años de trayectoria artística, 20 años interpretando el monólogo Defendiendo al Cavernícola.

Todos (los comediantes) ellos eran mayores que yo, incluso llegué a pensar que por eso me llamaban a hacer comedia, dije: 'quieren un comediante que esté más chavo' y ahora que soy un viejo, bueno un 'viejín', me gusta más esa palabra (risas), de 71 años, pues echa por tierra mi teoría, no era por joven que me querían, sino porque disfruto reírme con todos ustedes".