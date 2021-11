Fiscalía niega la detención de policías involucrados en el caso Octavio Ocaña; así reacciona el padre

Ciudad de México.- El padre de Octavio Ocaña, mediante sus redes sociales ya reaccionó a las declaraciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem), luego de que la institución indicara que no se ha dado ninguna detención de los policías implicados en el caso del fallecido actor.

Y es que hace unas horas, Octavio Pérez informó que integrantes de la Guardia Nacional se encargaron de la aprehensión de Lesly M., de 26 años de edad, quien presuntamente se habría robado el celular del histrión, así como una cadena de oro.

Cabe destacar que lo que el padre del fallecido histrión compartió era un rumor publicado en redes sociales, por lo que se deben de esperar a una actualización de las autoridades del Estado de México.

Me mandan una cosa de que ya está detenida la mujer, me emociono, porque como padre te emocionas, dices ‘ya está reaccionando esta gente’ y fíjate que no, sale la Fiscalía a decir a dar la cara, a twittear que ellos no han detenido a nadie cínicamente", dijo Pérez.