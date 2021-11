¡Quedó en la calle! Tras ir preso y veto de Televisa y TV Azteca, actor hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa y cantante, quien hace casi 1 año estuvo en la cárcel, no estaría pasándola nada bien debido a que se habría quedado sin casa propia, sin trabajo en todas las televisoras y ahora tendría que recurrir a esto para sobrevivir.

Lamentablemente quien viviría este difícil panorama es el galán de telenovelas Eleazar Gómez, quien tiene más de 26 años de trayectoria en San Ángel pero su futuro laboral se vio truncado luego de que en noviembre de 2020 lo llevaran a prisión por intentar estrangular a su exnovia Tefi Valenzuela.

El actor abandonó las rejas bajo libertad condicional en marzo de este año y aunque brindó algunas entrevistas a medios de comunicación como el programa Hoy, la realidad es que no ha conseguido ningún contrato para regresar a la pantalla chica.

Hace unas semanas la revista TVNotas sacó en su portada que ni Televisa ni TV Azteca habían querido contratar a Eleazar, aunque este se ofreció a hacer papeles pequeños en programas unitarios como Lo que la gente cuenta, sin embargo, los altos mandos de las empresas le habrían puesto una especia de veto.

Este lunes 8 de noviembre el periodista de espectáculos Álex Kaffie aseguró que el protagonista de Atrévete a soñar ya no vive en casa propia y que tuvo que regresar al hogar de su mamá porque ni siquiera tiene para pagar la renta.

Incluso, el llamado 'Villano de los espectáculos' también mencionó que Eleazar tiene dinero para comer y gastos personales porque supuestamente su hermana, la actriz Zoraida Gómez, lo mantiene.

Me entero que la que está manteniendo a Eleazar Gómez es su hermana Zoraida. Sí, el actor come y solventa sus gastos básicos gracias al dinero que la antes mencionada le da semana con semana. Su excarcelación y la falta de trabajo obligaron a Eleazar Gómez a mudarse a casa de su mamá (donde no paga renta) y a depender de su hermana", escribió Kaffie.