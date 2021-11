¿Se va a TV Azteca? Actriz desprecia protagónico en Televisa y desaparecida villana la reemplaza

Ciudad de México.- Tras haber estado durante 11 años en TV Azteca, Televisa le abrió las puertas a la actriz Adriana Louvier, sin embargo, se negó a estar en la segunda parte de Corona de lágrimas. Aunque ya había aclarado por qué, sale a la luz la posible verdadera razón y su reemplazo.

El youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga comentó en su canal de YouTube que se rumora que la actriz, quien debutó en la televisora de San Ángel como protagonista en esta exitosa telenovela del 2012, podría haber declinado el papel por otro protagónico.

Se trata del posible refrito del melodrama del 2004 Amarte es mi pecado, producido por Ernesto Alonso para Televisa y protagonizado entonces por Yadhira Carrillo, Alessandra Rosaldo y Sergio Sendel, con Sylvia Pasquel, Tiaré Scanda, Odiseo Bichir, Alejandro Ibarra y más como antagonistas.

¿Qué personaje sería? Según Zúñiga, podría dar vida a 'Leonora 'Nora' Guzmán Madrigal', interpretado por Yadhira Carrillo y como el galán 'Arturo Sandoval De Anda', al que le dio vida Sergio Sendel, se rumora que escogerían al actor Juan Diego Covarrubias.

El histrión acaba de ser protagonista junto a Gala Montes en Diseñando tu amor.

Por otro lado, en el programa Con Permiso, Martha Figueroa reveló que la producción se quedó "decepcionada" de Louvier porque es la única del elenco original que no vuelve para la segunda parte, siendo que Victoria Ruffo, Ernesto Laguardia, Mane de la Parra y Alejandro Nones, entre otros, ya confirmaron.

La periodista mencionó que el productor José Alberto Castro, quien acaba de terminar La Desalmada con un éxito arrasador, intentó incluirla a como diera lugar pero ella nunca pudo.

José Alberto Castro y toda su producción trataron de que estuviera en el proyecto. Le ofrecieron facilidades y esto y el otro y 'no, es que no puedo'. Y bueno una cosa especial, 'no tampoco puedo'. Te damos llamados así... 'no, que no' que no quiso y no podía".