Se volvió mujer: Conductor de 'Hoy' llega "drogado" a Televisa y renuncia ¿para irse a TV Azteca?

Ciudad de México.- Exhiben a un conductor del programa Hoy por acudir "drogado" a Televisa y él renuncia para irse a otro proyecto que resultó ser un engaño, por lo que queda en ridículo en vivo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esto sucedió durante el programa Cuéntamelo Ya! Al Fin, en donde Roxana Castellanos en su personaje de 'Deyanira Rubí', exhibió a Paul Stanley, quien pasó un vergonzoso momento al ser exhibido en la polémica sección de comedia 'Los Tu-vasos'.

Y esque la conductora, en su papel de 'Deyanira', presentó a su verdadero yo con tremendos halagos, pidiéndole a Paul no burlarse de ella: "La Rox es una estrella consagrada en el canal, así que deja de decir tarugadas de ella", dijo 'Deyanira'.

En ese momento, el conductor que ha estado 12 años en Televisa y hasta se ha vestido de mujer en el matutino Hoy tras perder una apuesta, la hizo pedazos.

No la quieras defender. Todavía me acuerdo cuando salimos y que gracias a mí y a mi fama, me la robó, porque deseaba impulsar su carrera. la recuerdo sencilla, humilde, ahora como que se le movió el piso".