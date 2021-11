Sergio Mayer responde a ataques de Daniela Parra por el polémico caso de Héctor Parra

Ciudad de México.- Las diferencias entre Sergio Mayer y Daniela Parra son bastante notables, debido a la disputa legal que hay en el caso del papá de ella, Héctor Parra, pues cabe recordar que hace unos meses Alexa Parra, su otra hija, lo denunció por abuso, hecho que lo mantiene en prisión.

Recientemente, Sergio Mayer emitió su postura ante las declaraciones de Daniela, hija mayor de Héctor, quien denunció públicamente que sigue recibiendo una gran cantidad de mensajes de parte del expolítico a pesar de que ella ha manifestado que no tiene intenciones de tratar con él.

Ella ha querido manipular la información, que es lo que le dice su abogado y no deja de ser una mujer, no deja de ser una víctima más, lo que sí hay que entender es que ya no es menor de edad, y que ella es consecuente, y que ella es más bien responsable de sus dichos y de sus actos. Una cosa es que ella defienda a su papá, y es lógico y es válido, pero yo no tengo nada en contra de ella", expresó el actor en su reciente encuentro con la prensa.