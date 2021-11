Shock en Televisa: Ponen denuncia contra 'Chuponcito' por acoso y lo acusan de evadir la justicia

Ciudad de México.- José Alberto Flores, quien es mejor conocido en el medio artístico como 'Chuponcito', nuevamente se encuentra metido en un serio problema debido a que fue denunciado formalmente por acoso y/o abuso sexual.

El querido comediante, quien ha trabajado en proyectos de Televisa como Se Vale y Me caigo de risa, fue acusado por su exmánager Carla Oaxaca en la Fiscalía luego de presuntamente haberla acosado e intentado tener algo más que solo una relación laboral con ella.

Yo me siento y me sentí abusada, tengo más de 23 años trabajando en este medio y nunca he dado pie, pero el momento en que empiezan sus comentarios, me pidió que le diera un beso, y yo le dije 'somos un buen equipo de trabajo' y me decía que pensara que él era otra persona", dijo la mujer en una entrevista con el programa Hoy.