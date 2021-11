Adiós 'Hoy': Tras 13 años en Televisa, conductor se une a Chapoy y da exclusiva a TV Azteca

Ciudad de México.- Un actor y conductor del programa Hoy, quien lleva 13 años en Televisa, hace fuerte declaración en exclusiva para el programa Ventaneando de TV Azteca, cuya titular es Pati Chapoy.

Se trata de Paul Stanley, hijo del fallecido conductor Paco Stanley. Como se recordará, el exconductor de Televisa y TV Azteca fue asesinado en 1999 al salir de un restaurante, cuando Paul apenas era un adolescente.

Como sospechosos de este asesinato, ya que iban con él, encarcelaron a Mario Bezares y la entonces edecán Paola Durante, sin embargo, fueron exonerados un año y medio después.

Hace unos meses, ambos anunciaron sus intenciones de hacer una serie en torno a su verdad sobre el asesinato de Paco, lo que molestó a Paul y a su familia, causando que les pusieran un alto y dando pie a una serie de declaraciones.

Durante la emisión de este lunes, mientras que Pedro Sola estuvo de acuerdo con que deberían preguntarle a la familia primero por autorización, Pati Chapoy mencionó que esto es obligatorio, revelando que Paul tiene los derechos.

Al pasar a la entrevista en exclusiva, Paul fue tajante al poner un alto a Bezares y Durante, pues no quiere que terceras personas se beneficien con el nombre o imagen de su padre.

Nunca intentamos hacer la bioserie de mi papá. Otros sí y por eso metimos abogados para proteger el nombre e imagen de mi padre. Desde luego que nos encantaría hacer algo pero que se hable bien del ícono de la televisión que es y fue mi padre porque si lo agarra cualquier persona se va a ir a la tragedia y mi papá no fue la tragedia".

El presentador reiteró que ellos pretenden llevar el control lo más que se pueda ya que su padre ya falleció, por lo que está en ellos defenderlo y proteger su nombre.

Si no es así, no pensamos hacer nada. Nos han llegado propuestas pero no nos mueve el dinero. Es el amor a mi padre y que se haga un homenaje como él lo merece".