Adiós TV Azteca: Geraldine Bazán vuelve a Televisa y derrite Instagram con coqueto 'look' playero

Ciudad de México.- Hace algunas horas la actriz mexicana Geraldine Bazán, quien laboró durante 13 años en TV Azteca, presumió que estaba de regreso en las producciones de Televisa y además deleitó a sus fans al dejarse ver luciendo con un coqueto 'look' playero.

En días pasados el portal de espectáculos Chacaleo afirmó que la televisora de San Ángel "ya no quiere saber nada" de la esposa de Gabriel Soto y que supuestamente no pensaban volver a contratarla. Aseguraron que la también modelo acudió al casting de Corona de Lágrimas 2 pero no había conseguido ningún papel ya que la habían rechazado.

Sin embargo, hace unas horas Bazán aprovechó sus historias de Instagram para presumir que estaba en camerinos con la primera actriz Victorio Ruffo, lo cual indicaría que sí consiguió trabajo en el mencionado melodrama.

Geraldine Bazán en camerinos de Televisa/ Fuente: Instagram @geraldinebazan

Asimismo, la hija de la abogada Rosalba Ortiz aprovechó su cuenta oficial para compartir una serie de fotografías en las que aparece modelando varios encantadores 'outfits' playeros.

