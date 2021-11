Ahogada en llanto: Tras desaparecer de Televisa y 'hundir' su carrera, actriz vuelve ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una actriz, quien quedó en el olvido luego de 'hundir' su carrera y ser despedida de una famosa telenovela en Televisa, reapareció en televisión y rompió en llanto al hablar de cuánto se arrepiente de haber abandonado la actuación.

Se trata de Adriana Nieto, recordada por su protagónico en la inolvidable telenovela Locura de amor junto al galán Juan Soler, sin embargo, se alejó del espectáculo por años y nunca logró retomar su carrera exitosamente.

Adriana egresó del CEA de Televisa y debutó en las telenovelas en el año 1998 con un pequeño papel en La Usurpadora. Ese mismo año le llegó su primer rol importante en El Privilegio de Amar, protagonizada por la desaparecida actriz Adela Noriega.

Nieto participó también en los melodramas Cuento de Navidad y Por tu amor, hasta que su gran salto a la fama llegó en Locura de amor en el año 2000, telenovela que fue un rotundo éxito en Televisa y en la cual hizo pareja con Soler, actualmente conductor en el matutino Sale el Sol.

Ahí dio vida a la estudiante rebelde 'Natalia Sandoval' y el argentino al psicólogo escolar 'Enrique Gallardo', sin embargo, fue despedida de la producción y reemplazada por la actriz Irán Castillo en medio de rumores.

Se decía que era porque llegaba tarde a las grabaciones hasta que se negaba a besar a Soler y que no le caía bien. Ahí se retiró de la actuación por varios años. Se supo que en 2011 se casó y tuvo tres hijos, aunque después se divorció.

En Televisa comunicaron que la razón por la que dejó su carrera fue por su exesposo.

Se retiró por su exesposo. Venía y armaba tremendos zafarranchos. A mí me contó Juan Soler, era una locura. Era tan insoportable la situación que se vivía no tanto con ella si no con el esposo, por lo que decidieron reemplazarla", dijo Cynthia Urías de Cuéntamelo Ya!.

Intentó retomar la actuación en el 2015 al estar en programas como Como dice el dicho, La Piloto, Like, La Rosa de Guadalupe y en la serie de Silvia Pinal como Sylvia Pasquel, sin embargo, no pudo recuperarse de una pausa tan larga.

Adriana, quien se volvió a casar y actualmente tiene 43 años de edad, dejó en shock a todos al ser invitada por el mismo Juan Soler al matutino de Imagen TV Sale el Sol, donde aclararon si es verdad que ella salió por roces con él y si se negaba a besarlo.

La verdad es que yo en ese tiempo era novia de mi actual exesposo, papá de mis hijos, y sí teníamos por ahí algunos temitas, y yo estaba bastante estresadita", explicó la artista, confirmando la versión dada por Cynthia.

Al escuchar la pregunta de si su expareja era celoso, Adriana replicó: "Sí, y por eso te digo... mana te invito un café y te cuento".

La verdad es que sí, nos empezamos llevando muy bien, después yo creo que se juntaron muchas cosas, fueron muchos meses de grabación, mucho estrés, mucha inmadurez de mi parte, también lo he dicho, y la verdad es que sí terminaron las cosas bastante mal, fue una pena, y creo que nunca pudimos platicar Juan y yo hasta varios años después", dijo profundizando en el tema.

"Juan me dio una gran lección de vida porque después de esa época que acabamos muy mal, también no existían las redes sociales ni la forma de comunicarnos directamente, ni dar nuestra opinión ni nuestra versión de los hechos, hubo muchas cosas ciertas, muchas mentiras, pero Juan y yo nunca volvimos a hablar, pasaron los años y de repente un día de la nada por redes sociales Juan me contacta y me dice 'Adriana estoy en Miami, están buscando buenas actrices para protagonizar y quiero decirte que me gustaría recomendarte'. Eso para mí fue una gran lección de vida, fue un ejemplo de su madurez y de su educación y dije 'Juan mil gracias', yo por mi contrato de divorcio no podía moverme a otro país, pero se lo agradecí profundamente".

Para concluir el tema, Adriana Nieto recalcó su arrepentimiento por la manera en que se comportó con Juan Soler hace más de 20 años.

Y siempre que puedo lo digo, porque, así como nos equivocamos muchas veces y yo cometí muchísimos errores, es momento de decir 'se ha portado como un tipazo, la verdad', y cuando me invitaron para venir y Juan me habló, dije ‘yo encantada de la vida’, la verdad es que actoralmente hicimos una química increíble".

Ya en la sección 'Enfrentados', la actriz habló sobre su mayor arrepentimiento: haberse alejado de la actuación. Ahogada en llanto, tras recordar la muerte de su madre ocurrida hace 11 años y dijo:

Me arrepiento de dos cosas: la primera, de haber dejado mi carrera al cien por ciento. pude haber encontrado una forma de ser mamá sin alejarme tanto tiempo porque ha sido muy difícil el tratar de regresar y encontrar oportunidades. La vida me ha cobrado haberme ido tanto tiempo y cómo me fui".

"De lo que más me arrepiento es de haberme permitido perderme en el camino, olvidado lo que yo era, de lo sueños que tenía, lo que realmente me hacía feliz y hacerme creer a mí misma que yo había cambiado y quería otra cosa cuando en el fondo no era así porque tarde o temprano te cobra una factura. Perder mi esencia, porque yo fui la única culpable, sí me arrepiento mucho", dijo.

