¿Divorciada y alcohólica? Enferma y tras renunciar a 'Hoy', exhiben secreto de Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que reportaran que habría pedido abandonar el programa Hoy a ejecutivos de Televisa tras 14 años al aire y sus supuestos problemas maritales, la conductora Galilea Montijo fue exhibida por "tomar diario" en la competencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque en el programa de De Primera Mano de Imagen Televisión, pasaron la entrevista que le hicieron reporteros la semana pasada, cuando fue cuestionada sobre su matrimonio de 10 años con el político Fernando Reina y su estado de salud.

Luego de desatar sospechas sobre que abandonaba México y tras alarmar al mencionar que padece hipertensión de por vida y problemas del corazón derivado de las secuelas del Covid-19, la conductora confesó que su esposo la abandonó solo por esa noche para cuidar a su hijo Mateo mientras ella se divertía.

Posteriormente, comentó que fue diagnosticada con pericarditis: "Todo bien, gracias a Dios, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito pero todo bien. Solo es un pequeño catarrito, nada más, pero lo de la hipertensión ya está controlado".

Posteriormente, ya de vuelta en el foro, conductores comentaban sobre estas polémicas y la salud de la conductora de Hoy, quien tiene 26 años en Televisa.

Es una figura pública, todos tenemos problemitas de algo", dijo Gustavo Adolfo Infante, mientras que Lalo Carrillo insistió en que cosas del corazón sí dan temor.

En ese momento, el conductor Lalo Carrillo, quien solía estar en el elenco del matutino de Las Estrellas hace varios años, terminó 'balconeando' a la tapatía:

Cuando te dicen corazón sientes que ya se te acabó la vida. Afortunadamente con tratamiento puedes salir adelante y afortunadamente, mi Gali se echa su copita de vino... eso es bueno".

Gustavo Adolfo Infante, por su parte, terminó de 'hundir' a su colega al traer a la luz que estaba diciendo que la conductora prácticamente era "alcohólica".

No es posible que el señor Carrillo venga a nivel nacional a hablar de la señora Galilea Montijo, que toma alcohol diario".

Aunque, por su parte, Carrillo se defendió asegurando que él no lo decía de esa forma, terminando la tensión con una broma.

No... no empieces... ella dice, ella lo ha compartido. Sube a sus historias (de Instagram) y dice: 'echando mi copita para el corazón'... de vino Gustavo, whisky ni tequila ni mezcalito entran".

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento y Chisme en Vivo