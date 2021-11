"Eres un pend...": Tras fracaso, conductor de 'Hoy' sale del aire y 'hunde' a productora de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor Arath de la Torre, quien lleva 30 años en Televisa y hace unas semanas confirmó la decisión que tomaron ejecutivos de la televisora sobre si se quedará o no en el programa Hoy, no se guardó nada y arremetió contra una productora.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El también actor ¿hizo pedazos a Andrea Rodríguez Doria, actual productora del matutino? No. En entrevista con Aurora Valle para el programa de TlNovelas Confesiones, Arath asegura que vivió un infierno con la productora Adriana Bello.

Así como Arath vivió un gran éxito con su personaje 'Pancho López' en varias telenovelas de Juan Osorio, vivió el otro lado de la moneda cuando probó suerte como conductor en el programa Esta noche con Arath en el 2016 bajo la producción de Bello.

El presentador aseguró que no quiere volver a saber nada de ella, ya que afirma que ese programa para él se volvió una pesadilla de principio a fin. Tras confesar que para él fue muy duro este fracaso, contó que los presuntos malos tratos que vivió.

"Tú no puedes trabajar con alguien que tiene escritores que no saben quién eres. Al llegar a la junta resulta que nadie sabía quién era Arath de la Torre, yo con 23 años de carrera", dijo.

De decirme cosas como: 'No entiendo cómo has llegado hasta donde has llegado. Yo estoy aquí para enseñarte porque tú no sabes hacer comedia, no sabes hacer nada'... yo terminaba escribiendo los libretos, la señora no tenía conocimiento de nada, trataba mal a la gente, no me gustaba cómo me trataba a mí", recordó.

El conductor mencionó que en una ocasión, el periodista Joaquín López Dóriga acudió al programa y mientras que él pensaba que todo iba bien y llevaba la entrevista, la productora lo insultaba por el apuntador, mientras que un ejecutivo lo felicitaba, por lo que quedaba muy confundido.

Me decía: 'No sirves para nada, eres un pend..., acabas de enterrarte' y el señor (Pepe) Bastón aplaudiéndome porque la gente estaba riendo, unos contrastes terribles. No sabía bien lo que estaba pasando, lo único que sabía era que quería que me sacaran del aire o me cambiaran de productor".

Posteriormente, el conductor salió del aire y asegura que lo agradeció bastante debido a todo lo que había sufrido, ya que todo lo que hacía él ella lo tachaba de "un asco" y "una porquería", además de que se negaba a lo que sugería.

Los productores son las estrellas, son las que mandan. Si no hay cabeza, yo no puedo hacer nada. No soy un mono cilindrero para pararme en frente de la cámara y decir lo que quiera, la gente cree que pasa eso pero no... hay una estatura dramática, hay un guión y con ese puedes jugar mucho pero no había guión".

Finalmente, aseguró que lo que aprendió fue que para triunfar en la televisión es tener un equipo fuerte, que apoye y dé la cara siempre.

Me decía pend... por el apuntador todo el tiempo, eso es maltrato laboral... pero mira, la vida se encarga de poner en su lugar a la gente. Yo no quiero saber nada de esa persona ni ella de mí yo creo y mi aprendizaje fue: siempre tener un gran equipo a tu lado".

Fuente: Canal de YouTube de TlNovelas e Instagram @programahoy