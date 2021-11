Golpe a 'Ventaneando': Tras 27 años, Chapoy anuncia al aire que abandona foros de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pati Chapoy dejó en shock a toda la audiencia de Ventaneando al anunciar en vivo que dejará los foros de TV Azteca para hacer algo que nadie imaginaba sería posible, incluso los propios conductores del programa. ¿Vuelve a Televisa?

No. Resulta que tal y como lo prometió en octubre, la jefa de espectáculos del Ajusco participará en Escorpión Al Volante, el polémico programa transmitido por el canal de YouTube del personaje de Alex Montiel, 'Escorpión Dorado'.

La propia Pati lo confirmó en vivo en Ventaneando y hasta reveló la fecha y las condiciones que puso para poder subirse al automóvil donde se hacen de las preguntas más controversiales entre famosos.

La periodista mencionó que será el próximo lunes cuando se suba con el 'Escorpión Dorado' pero dejó claro que tiene una fuerte condición para garantizar que se va a subir.

Chapoy mencionó que no será el youtuber quien realice las preguntas, como siempre ha sido su dinámica con el resto de los personajes que han estado, sino que las hará ella.

El lunes entrante (me subo al carro). No se va a atrever (a hablar con majaderías) porque le puse esa condición, y le dije: 'Aquí en tu coche, la que hace las preguntas soy yo'", comentó Pati.

Como se recordará, durante la entrega de los Elliot Awards 2021 el pasado 22 de octubre, Chapoy se encontró con el 'Escorpión Dorado', quien hasta formó parte de las filas de TV Azteca al inicio de su carrera.

Tenía 24 años cuando llegué a TV Azteca, estuve unos ocho o siete años. Me sirvió para todo, al principio te quejas porque algunas cosas las tienes que hacer dobles, triples o cuádruples, pero al final del día y gracias a eso, ahora puedo resolver muchas cosas de forma independiente en todos mis canales", dijo Montiel.

El encuentro le sirvió a Alex Montiel para poder agradecerle a la implacable periodista, quien ha estado durante 27 años en TV Azteca y es una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.

Pati siempre se portó muy bien conmigo; muchas gracias por toda la confianza que me diste en ese momento. Todo es un proceso; estuve detrás de cámaras, después reporteando, después conduciendo y llegó un momento donde tenía que volar", dijo.

Aunque a otros conductores de Ventaneando como a Pedro Sola, esto le pareció algo muy fuera de lugar, Pati de igual forma aceptó el reto y el público podrá escuchar sus confesiones y anécdotas muy pronto.

Pese a que hay incertidumbre sobre cómo será esta combinación, seguramente se realizará con completo respeto de parte del 'Escorpión', quien atenderá la petición de la conductora.

Cabe recordar que en las últimas semanas que Pati se ha ausentado del programa de espectáculos, se dice que fue porque habría sido regañada y presuntamente suspendida por ejecutivos debido a que le habría molestado la llegada de los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani al Ajusco con Chisme No Like, sin embargo, esto no fue confirmado.

Fuente: Canal de YouTube de 'Ventaneando' e Instagram @alexmonthy y @chapoypati