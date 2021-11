"Llegué a mi límite": Novia de Octavio Ocaña explota tras ser acusada por la muerte de 'Benito'

Ciudad de México.- Recientemente, la cuenta oficial de Instagram del @gatovidente aseguró que Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, era la responsable de la muerte del actor, ya que, presuntamente estaba involucrada con el crimen organizado y, como era de esperarse, la joven explotó ante estas acusaciones.

Nerea resaltó que esta situación se está replicando en diversos grupos de redes sociales, donde la tachan de tener "malas amistades', razón por la que Godínez decidió hacer un video para expresar que ya había llegado a su "límite".

Este tema del 'gato vidente' ya llegó a mi límite. (...) Yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades". Declaró Godínez.

Nerea Godínez hizo un llamado a la gente para que dejaran de creer toda esa "porquería" y aseguró que ella no tenía la culpa de nada de lo que había pasado.

Sí me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir. Así que dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada.