¡Lo sacan del clóset! Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, exhiben a Marco Antonio Regil: "Es gay"

Ciudad de México.- Tras rumores sobre su orientación sexual luego de haber renunciado a su contrato de exclusividad en Televisa y un supuesto desprecio de TV Azteca, el conductor Marco Antonio Regil habla de un supuesto 'recalentado' con una conductora y lo exhiben.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una entrevista compartida en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, el presentador de programas como Atínale al precio, Mi sueño es bailar y 100 mexicanos dijeron, fue cuestionado sobre su soltería.

El conductor, quien estuvo por última vez en la pantalla chica en Telemundo, se ha vuelto un soltero codiciado dentro del medio artístico, por lo que constantemente es cuestionado con relación a si ha iniciado un romance a sus 51 años.

Durante su más reciente encuentro con la prensa esta pregunta no podía faltar, por lo que, al escuchar las primeras palabras al respecto, únicamente dijo:

Siempre me andan… ¿por qué ese afán de quererme casar?... ¡déjenme!... No, no, no hay nada todavía".