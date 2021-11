Luto en Televisa: Muere famosa vedette mexicana a los 97 años; renunció a la fama y se retiró

Ciudad de México.- Nuevamente Televisa y el mundo del espectáculo se está vistiendo de luto debido a que hace unas horas se reportó la muerte de la aclamada vedette cubana-mexicana Amalia Aguilar.

Durante la madrugada a través del Twitter de Televisa Espectáculos se ofreció al pésame a la familia de la guapa representante del cine de ficheras y rumberas, quien dejó de existir el día de ayer lunes 8 de noviembre a los 97 años de edad.

Los familiares de Amalia aprovecharon su cuenta de Facebook para anunciar la triste noticia y no han dejado de recibir mensajes del público y de los admiradores de la conocida 'Bomba Atómica', apodo que se ganó por su forma de bailar.

Entre las películas más conocidas de la mujer de origen cubano se encuentran Calabacitas Tiernas en 1979 donde compartió créditos con Germán Valdés 'Tin Tan', Al Son del Mambo, Mis tres viudas alegres. Algunos otros de los compañeros de Aguilar en la Época del Cine de Oro fueron Pedro Infante, Silvia Pinal y Lilia del Valle.

En el 2006, ya retirada, Amalia brindó una entrevista a El Universal en donde contó que decidió renunciar a la fama debido a que las cláusulas de sus contratos le prohibían tener hijos y casarse, a lo cual ella no quería acceder. Se enamoró en Perú del doctor Raúl Beraún de Bedoya, quien murió 6 años después y con quien tuvo a sus tres hijos.

Me volví taquillera pero no me gustaban nada los contratos que firmé en el cine. Decían que no podía casarme... esclavismo puro... y me dije '¿para qué quiero ser una estrella cinematográfica si no puedo contar con una familia?", expresó la vedette.