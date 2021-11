Tras 4 meses en prisión, YosStop padece problemas en la vista: "Me siento triste y frustrada"

Ciudad de México.- La influencer Yosseline Hoffman ha tenido problemas de la vista, los cuales ella se los atribuye a los cuatro meses que ha pasado dentro de prisión.

YosStop se comunica con sus seguidores a través de cartas que le entrega a su novio Gerardo González y él a su vez las comparte en el perfil de Instagram.

En la última actualización, la creadora de contenido explicó que el encierro le ha provocado daños a su salud. De acuerdo con Yos, se le dificulta enfocarse en todo aquello situado a más de dos metros de distancia.

Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente afectaría también a mi vista. No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día porque nunca me da el sol".