Tras sufrir derrame cerebral, Emilio Fernando Alonso confiesa por que salió de TV Azteca

Ciudad de México.- Emilio Fernando Alonso, ícono de la narración y el periodismo deportivo rompió el silencio y habló sobre las razones que lo hicieron dejar TV Azteca en 2015, empresa en la que estuvo por 30 años.

En entrevista con Toño de Valdés, Emilio recordó que después del derrame cerebral que sufrió en 2005 y que lo puso al borde de la muerte, comenzó a tener menos participación en la televisora del Ajusco.

El narrador de 61 años de edad explicó que su salida se dio por la falta de oportunidades que tuvo, aunque dejó claro que la relación con los integrantes de la empresa siempre fue positiva.

"Yo ya tenía 30 años ahí, hubo algunas situaciones que a mí ya no me estaban gustando, hablé con los jefes, y dije 'yo quiero trabajar', ellos se portaron muy bien cuando yo estaba hospitalizado".

Les dije 'la única manera que tengo de retribuirles lo que ustedes me han ayudado es trabajando, pero si no me dan partidos o me ponen mucho para Azteca América' que no me importa, porque a mí donde me pongan yo lo hago muy a gusto y con mucho cariño", subrayó el cronista.