Tras veto de TV Azteca y rechazo en 'Hoy', conductora de Televisa recibe oferta para unirse ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Una querida conductora de Hoy, quien confesó que fue vetada de TV Azteca tras incorporarse a las filas de Televisa, recibió una inesperada propuesta de trabajo para unirse al equipo ¿del matutino Venga la Alegría?.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la conocida exreina de belleza Tania Rincón, quien está por cumplir apenas un mes dentro del matutino de Las Estrellas y recientemente reveló que es probable que ya no le permitan poner ni un pie en la televisora del Ajusco donde trabajó por más de una década.

En días anteriores la guapa michoacana acudió como invitada al programa de radio La Caminera en donde explicó que aunque salió sin pleitos de TV Azteca, ahora cree que ya fue vetada por unirse a Hoy que es la competencia directa de Venga la Alegría donde ella trabajó por 7 años.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", dijo la presentadora.