Acabó 'desfigurado': Hijo de galán de TV Azteca y Televisa recae en drogas; hace brutal amenaza

Ciudad de México.- ¿El hijo de Yahir sufrió una sobredosis? Luego de que recayera en adicciones, Tristan explota al enterarse que se había difundido la versión de que su estado de salud se agravó debido a una presunta sobredosis de drogas.

Después que el exacadémico y actor de Televisa compartiera que su hijo Tristan recayó en las adicciones, han surgido innumerable cantidad de versiones sobre el estado de salud que guarda el joven.

Una de las más recientes noticias habla de una presunta sobredosis, información que Tristan negó enfurecido y con insultos a través de sus redes sociales.

Anda un rumor por ahí de un tipo argentino, flaquito, feísimo, hecho cag... yo creo que se droga más que yo el carnal... (...) ¿Sobredosis?. Dejen de hacerle caso a gente pen... por favor, por favor, porque yo estoy bien, mira ahí tapadito con mi amigo Baruk, estoy bien, dejen de hacer... pensamientos pen...", comentó el hijo del cantante.

Con una actitud visiblemente alterada y portando unas gafas negras, el primogénito del intérprete expresó su fastidio ante la polémica que envuelve a su persona en los últimos días.

Y lo digo así porque ya me harte porque la pu... presión social, me tiene hasta los huev..., así que por favor dejen de hacer pen...", comentó.

Incluso lanzó una amenaza directa a la persona que señala como la responsable de presuntamente inventar información. Aunque no dijo nombres, le dio "una semana" para aclarar lo que dijo y responderle.

"Y te lo digo a ti argentino carnal ¿donde estás?, ¿de dónde eres?, ¿quieres que te compre un boleto para acá, para México?, para que me topé de frente y me lo digas en la cara y te parta tu pu... ma..., te doy una semana para que me contestes hermano (...) no andes diciendo mam.... wey, que mi mamá me habló bien preocupada, ¿sabes cuántas veces lloro mi mamá hoy?, ¿sabes cuántas veces me habló?, para mí, mi mamá es el amor de mi vida carnal así que túmbate de pu... rollo", remató.

Hasta el momento ni Yahir ni el periodista incriminado por Tristan se han manifestado al respecto, no obstante, el aspecto desmejorado del joven y lo errático de su comportamiento no ha pasado desapercibido para los internautas.

El joven luce irreconocible a raíz de los estragos que han causado en él las drogas, lo que ha generado una gran cantidad de críticas hacia él y preocupación por cómo está su padre.

