Adiós TV Azteca: Tras 8 años retirada, entrañable actriz de novelas llega a Televisa ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una entrañable actriz de telenovelas infantiles, quien se tomó un retiro de 8 años de la televisión, reaparece en Televisa tras haber estado en TV Azteca y presumió su drástico cambio físico. ¿Quedó desfigurada?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la querida actriz Daniela Aedo, quien empezó su carrera en las telenovelas de Televisa cuando apenas tenía 3 años de edad en Vivo por Elena y luego protagonizó más melodramas infantiles que conquistaron a todos los niños y adultos.

Tras despuntar su fama al participar en Atrévete a olvidarme, Carita de ángel, ¡Vivan los niños!, Velo de novia, Contra viento y marea y Mi pecado, se tomó una pausa de 8 años. Su retiro inesperado puso en jaque su carrera y muchos creían que ya no volvería.

Sin embargo, regresó en el 2017 a la televisora de San Ángel y hasta visitó el programa Hoy, dejando en shock a todos. Aedo ya no retomó sus proyectos en telenovelas pero sí volvió a grabar capítulos para unitarios como Esta historia me suena y Como dice el dicho.

Sin embargo, en el 2020 paralizó las redes al presentarse en el foro de Venga la Alegría del Ajusco. Aunque muchos creían que esto haría que la vetaran de Televisa por pisar la competencia, esto no resultó así.

Esta semana visitó el foro de Faisy Nights, programa conducido por Faisy y transmitido por el canal de Televisa Unicable, en donde se confesó como nunca ya que a sus 26 años de edad ya no es ninguna niña y luce espectacular.

Los años le han sentado de maravilla a la actriz, pues luce un radical cambio físico, ya que el público estaba acostumbrado a verla en la pantalla siendo una niña.

Además de expresar en los comentarios que debería regresar a los melodramas, ya que sería una gran protagonista en la actualidad, Aedo se quitó todos los tapujos y confesó su mayor fantasía sexual al aire junto a Daniela Luján y Mariana Botas.

Nunca lo he hecho pero en algún cambiador de alguna tienda de ropa. Ni camerino ni cambiador pero me da miedo que me arresten entonces nunca me animo", dijo.