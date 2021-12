La razón por la que la youtuber YosStop podría regresar a prisión tras haber salido ayer

Ciudad de México.- Aunque Yosseline Hoffman, conocida como YosStop, salió de prisión durante la madrugada de este miércoles, sigue en riesgo de volver a estar tras las rejas si no cumple con las condiciones impuestas por el juez, informó el periodista Carlos Jiménez.

En este caso ya le reclasificaron el delito, ya no la acusan de pornografía infantil, la acusan ahora de discriminación, el Ministerio Público es el que pide que se reclasifique el delito y hay algo que es una vía alterna, ella no acepta que cometió el delito, pero tampoco dice que no lo cometió, simplemente su abogado, con el asesor legal de Ainara llegan a un acuerdo en el que ella tiene que pagar, que hacer una reparación del daño”, explicó el periodista.