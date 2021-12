Mi horóscopo de hoy 1 de diciembre: Mhoni Vidente comparte las predicciones para el inicio de mes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡De no creerse! Llegó el 1 de diciembre 2021, el inicio del último mes del año. Conoce cuál será la fortuna de tu signo zodiacal, según el horóscopo de hoy y las predicciones de Mhoni Vidente. ¡Te fascinarán!

Mhoni Vidente comparte los horóscopos para el inicio de mes

Aries

Se mostrará más sensible de lo normal con sus seres queridos, disfrute del amor que le tienen. Con la ayuda de un conocido, conseguirá nuevas ideas para aumentar sus ingresos. Sus compañeros creen en su esfuerzo del trabajo.

Tauro

Es momento de incluir nuevas sorpresas en su relación amoroso. Su economía se torna en peligro, tendrá que reducir gastos o estará en peligro. Hoy en la oficina requieren que se entregue en cuerpo y alma; póngase atento. Fuerte mentalmente.

Géminis

Si fue infiel o le fueron infiel en estos días, la verdad saldrá a flote; ámese mucho para que no tenga problemas graves. Apueste; la suerte está de su lado en el dinero. Sus proyectos y objetivos del trabajo se desbloquean. Beba más agua.

Cáncer

Es momento de sacar de su vida a esas personas que le causan problemas con su amor. Hoy recuperará dinero que ya no esperaba; seguro fue de un préstamo que hizo hace años. Algo cambiará mucho en su estatus dentro de la oficina.

Leo

No se desespere, a veces las mejores cosas tardan un poco. Los astros la apoyan; verá que pronto todo mejora en varios aspectos de su vida. Viene un dinero extra, seguramente a través de un ser querido. Proteja sus pulmones.

Virgo

No confunda una buena amistad con amor; si alguien le da detalles es porque lo quiere, pero no porque lo ama. Hoy puede comprarse ese regalo que tanto ha deseado. Olvide por ahora cambiar de trabajo. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Libra

En el amor, llegara esa persona que tanto deseaba para usted, el amor está más cerca que nunca. Buena fortuna en los asuntos del dinero. Luche por aquello que lo ayudará a mejorar su trabajo. El ejercicio físico te caerá de maravilla

Escorpio

El amor está más cerca que nunca, y pronto conocerá a esa persona con la que tendrá una relación muy especial y significativa. Viene una jornada económica de ahorro, pero saldrá triunfador y se sentirá bien. En la comida, incluya más verde.

Sagitario

Si no se siente feliz con su pareja, pues hable con ella y llegue a un acuerdo; de lo contrario, el amor se perderá y terminará su relación. Piense si esa compra es absolutamente necesaria. Cuide más su salud y no coma en exceso.

Capricornio

Para que todo mejore, debe dar a algún ser querido; ya sea un detalle sencillo o una sorpresa que a él le guste. Recibe de forma inesperada una importante cantidad de efectivo. Manténgase alerta en su oficina.

Acuario

Si aún no da ese paso con la persona que le gusta, debe saber que ahora es el momento perfecto; su diciembre brillará por el amor. Su economía va mejor que nunca y se le ve más feliz que de costumbre. Se siente bien en su trabajo.

Piscis

Su pareja posiblemente pase por un momento difícil, le tocará ser el apoyo para él o ella. Sus ahorros van a aumentar gracias al consejo de un compañero del trabajo. No se confíe de las propuestas laborales tan maravillosas, pueden querer engañarlo.

