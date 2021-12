"No me ching...": 'El Negro' Araiza se hace arreglito al aire en 'Hoy' y acaba ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 1 de diciembre el famoso conductor Raúl 'El Negro' Araiza impactó a la audiencia del programa Hoy debido a que se sometió a un nuevo arreglito estético en vivo y dejó en shock con su drástico resultado.

Hace unos momentos la doctora estética Karen Carrillo visitó a los conductores en el foro del matutino y la persona que tomó sus servicios fue el también actor de 57 años, quien estalló al ver cómo iba quedando su rostro.

La especialista le comentó al querido 'Negrito' que le colocaría una terapia de rehabilitación en la bolsa de los ojos para reducir las patas de gallo y para darle más jovialidad a su cara y de inmediato le aclaró: "No te voy a dejar tuerto".

Mientras que le aplicaban la sustancia en las ojeras, el conductor notó que le estaban quedando unas protuberancias a las que llamó "chichis" y no pudo contenerse.

Tengo ahí como unas chichis ¿y eso? ¿es normal? hoy voy a conducir Premios Bandamax así, no me ching...", expresó muy consternado.

De inmediato la doctora aclaró que la inflamación bajaría en 40 minutos aproximadamente, sin embargo, Araiza no podía creer lo que estaba viendo. Por su parte, Paul Stanley y Galilea Montijo no podían dejar de reír al ver que las ojeras de su compañero estaban 'deformes'.

'Negro', si te da tripofobia, no te veas ahorita", comentó 'La Gali' ahogada de la risa.

No manches wey, ¡ay!, entiendo que me dices que uno se tiene que arreglar... no mame...", añadió Raúl.