No puede caminar: Tras años retirada de novelas y sin exclusividad en Televisa, actriz suplica ayuda

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien dejó las telenovelas de Televisa hace 22 años, confesó que no puede caminar y por eso ha estado desaparecida.

Se trata de Thalía, también llamada la 'Reina de las telenovelas', quien tras varios protagónicos en melodramas inolvidables de Las Estrellas como Marimar, María la del Barrio y María Mercedes, confesó que ha tenido fuertes dolores de espalda que le han impedido moverse.

Como se recordará, la artista en un punto presumió tener el contrato de exclusividad más caro en la historia de Televisa.

Aunque es una de las artistas más activas en redes sociales pese a que se retiró de las telenovelas luego de hacer Rosalinda en 1999 para dedicarse a la música, la cantante llevaba semanas de ausencia y fans estaban preocupados.

Tras especulaciones, finalmente reveló que tuvo un inconveniente de salud que hizo que estuviera desaparecida. Thalía confesó que ha presentando fuertes dolores en la zona lumbar, lo que la ha impedido caminar y/o realizar alguna actividad.

He estado en un grito, en un dolor imparable por más de un mes y medio. He estado calladita... estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele".